Un potente y oscuro 'Otello' inaugura la temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid

El tenor Brian Jagde ha debutado como Otello, un personaje iracundo y violento, pero que a la vez revela su fragilidad al sentirse engañado, mientras que Gabriele Vivian convierte a Iago en un ser despiadado y manipulador, que va creciendo incluso en presencia física, cuando el juego de luces le convierte en un gigante al lado de Otello.

Jadge era consciente de que todos los ojos estaban puestos en su interpretación, pues había declinado debutar en este exigente role en anteriores ocasiones, a la espera de poder afrontarlo con la madurez suficiente.

Asmik Grigorian ha mostrado su poderío vocal con una Desdémona delicada que se desarma ante su infortunio, y que sido abrazada por el aplauso del público. Ella se mueve por una sobria puesta en escena firmada por David Alden, quien refleja una sociedad fuertemente militarizada y preconiza su tragedia con una tremenda tormenta al inicio de la representación.

Luissotti ha llevado la batuta de una potentísima orquesta y coro y ha recogido el reconocimiento del público en esta obra oscura, la penúltima de Verdi, basada en una de las obras más celebradas de Shakespeare, que termina en el feminicio de Desdemona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este 'Otello' es una reposición de la coproducción del Teatro Real, la English National Opera de Londres y la Kungliga Operan de Estocolmo, estrenada en 2016. Su regreso se enmarca en el homenaje que el coliseo madrileño rinde a William Shakespeare en el 410 aniversario de su fallecimiento, y que es uno de los ejes de la programación de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los reyes, que han concluido este viernes un viaje a Egipto, no han asistido a la representación, pero sí lo han hecho representantes de la política, la sociedad y la cultura, entre ellos, el ministro de Agricultura, Luis Planas, la dirigente del PP Cuca Gamarra, los periodistas Iñaki Gabilondo y Pedro J. Ramírez, así como el expresidente José María Aznar y su esposa y exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.

También han acudido al estreno la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco; así como el presidente y el director del Museo del Prado, Javier Solana y Miguel Falomir, respectivamente.

Entre los rostros conocidos que se han dado cita en el coliseo madrileño estaban Isabel Preysler, Xandra Falcó, Paloma Segrelles o Myriam Lapique.