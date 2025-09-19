Unos 350 bomberos y 7 medios aéreos luchan contra fuego de grandes dimensiones en Portugal

Un portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa dijo a EFE que el fuego se inició sobre las 11:05 hora local (10:05 hora GMT) por causas desconocidas y que las operaciones se centran en cuatro sectores con frentes de hasta 8 kilómetros que arden con intensidad.

"Algunas aldeas que están en la zona de influencia del incendio están siendo protegidas por los bomberos", apuntó el portavoz, quien destacó que el viento está siendo un factor predominante.

De hecho, los bomberos habían conseguido controlar uno de los frentes donde hay llamas, pero debido el viento se están encontrando "con muchas reactivaciones".

Este es el incendio "más peligroso" que ha comenzado este viernes en Portugal, donde también hay otro en el distrito de Viseu, donde está Castro Daire, en el área de Maeira do Baixo, donde trabajan 261 efectivos respaldados por cuatro medios aéreos, y otro en Coimbra, en Oliveira do Hospital, con 297 bomberos y seis medios aéreos, indicó la fuente de ANEPC EFE

