Venezolanos solicitan a León XIV que pida al Gobierno de Maduro liberar a presos políticos

"Le pedimos, respetuosamente, que eleve su voz y, a través de los medios que considere apropiados, solicite a la Administración de Nicolás Maduro la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos", reza la carta.

El texto, leído durante una concentración ante la Embajada de Italia en Caracas, subraya que la canonización de los que serán los dos primeros santos de Venezuela -el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles-, en exactamente un mes, es "una oportunidad única para sanar estas heridas que representan los presos políticos".

En ese sentido, confían en que este "evento histórico y espiritual" pueda "ser un vehículo para la libertad, la paz y la reconciliación" y que los presos políticos lo puedan vivir "en libertad".

"Celebrar el jubileo de la esperanza y la canonización sin presos políticos sería un gesto de inmensa voluntad y un paso histórico hacia la paz", aseguran en la carta.

Los allegados de los detenidos, que hicieron un llamado a la sociedad venezolana a firmar la carta de forma digital, advierten en el escrito que "ha escalado dramáticamente" la "grave crisis de derechos humanos" en el país, donde, denuncian, "las detenciones arbitrarias ya no se limitan a líderes políticos, sino que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales".

"Simplemente por disentir, nuestros familiares y amigos son sometidos a un sistema de injusticia que ha instaurado patrones de vulneración como el aislamiento prolongado, las desapariciones forzadas y los malos tratos, crueles e inhumanos", señalan.

La activista Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), explicó que esta carta forma parte de las acciones que prevén llevar a cabo en las próximas semanas.

Los familiares y activistas también pidieron al Gobierno de Italia apoyar la campaña 'Canonización sin presos políticos', entre los que hay siete personas con nacionalidad italiana, según organizaciones no gubernamentales.

El pasado 24 de agosto, el Ministerio de Exteriores de Italia confirmó la excarcelación de dos italovenezolanos presos en el país suramericano y anunció que proseguirá con las acciones por otros detenidos, como el cooperante Alberto Trentini.