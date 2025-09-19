Venezuela comienza a instalar divisiones regionales del consejo para defender su soberanía

"Hoy arrancamos con la instalación de los consejos estatales y sectoriales para la soberanía y la paz. Hoy instalaremos tres estados: Portuguesa, La Guaira y Lara", indicó Rodríguez en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en la que estuvo acompañado por otros integrantes del organismo que se instaló el martes pasado.

Según el funcionario, este sábado está previsto que se instalen "en todos los estados pesqueros" los consejos sectoriales de los pescadores, quienes -señaló- están entre los más afectados por la "agresión" de "fuerzas imperiales" en el Caribe.

"Vamos también a desarrollar, en las tres comisiones de trabajo (del Consejo), la diplomática, jurídica y política, actividades para trabajar con las hermanas y hermanos que están en el mundo entero, para trabajar con los amantes y las amantes de la paz", sostuvo Rodríguez, sin precisar más detalles.

En ese sentido, llamó a la población a unirse al "esfuerzo" para preservar "la paz" de la nación.

"Ayúdennos en este esfuerzo (...) para que la paz de la república, para que el derecho al futuro, a la independencia, a la soberanía, nos acompañe a todos", expresó.

Este martes, Venezuela anunció la instalación del 'Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz' con el fin de defender su territorio a nivel diplomático y jurídico ante las que considera "amenazas" de Washington, que tiene buques, aviones y más de 4.500 soldados desplegados en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que el consejo agrupa a diferentes sectores del país, entre ellos, el empresarial, universitario y un grupo de la oposición, a quienes el mayor bloque antichavista acusa de 'colaboracionista' con el Ejecutivo.

Esta semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado, hasta ahora, tres embarcaciones en el mar Caribe de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela.

En ese contexto, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, alertó este viernes que EE.UU. lleva a cabo una "guerra no declarada" contra su nación y dijo que personas "siendo o no narcotraficantes", han sido "ajusticiadas" en aguas caribeñas "sin derecho a la defensa".