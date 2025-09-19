Viceministro iraní: países europeos pueden volverse "irrelevantes" en el diálogo nuclear

"Las acciones del E3 no son muy prometedoras, están diciendo que no a todos los esfuerzos diplomáticos y parece que han decidido ser estratégicamente irrelevantes en este asunto", señaló en una rueda de prensa organizada por la Asociación de Corresponsables ante la ONU en Ginebra (ACANU).

El mecanismo de reanudación de sanciones invocado "está siendo usado para promover sus objetivos políticos, que son muy erróneos", aseguró el también presidente del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales de Irán y antiguo portavoz de Asuntos Exteriores.

"Si los europeos siguen este camino, elevan el nivel de incertidumbre al máximo posible", agregó.

El Consejo de Seguridad de la ONU vota este viernes si se mantiene el levantamiento de las sanciones establecidas en el acuerdo firmado en 2015 entre Irán y Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia que limitaba el programa nuclear iraní.

El E3 puso en marcha el 28 de agosto el mecanismo automático de activación de las sanciones al considerar que Irán ha incumplido de forma "clara y deliberada" el acuerdo de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de medidas punitivas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, urgió en la víspera al Consejo de Seguridad a elegir "la diplomacia sobre la confrontación", en un mensaje en su cuenta oficial en la red social X.