Volkswagen revisa a la baja sus pronósticos para 2025 debido a los planes de Porsche

El grupo Volkswagen informó en un comunicado tras el cierre de la negociación de la bolsa de que ahora prevé una rentabilidad operativa sobre la facturación entre el 2 y el 3 % (antes entre el 4 y el 5 %).

Volkswagen, al que también pertenecen otras marcas como Seat, Cupra, Skoda o Audi, pronostica que no tendrá este año flujo de caja neto en la división automovilística (antes entre 1.000 y 3.000 millones de euros).

Asimismo Volkswagen considera que tendrá una liquidez neta de 30.000 millones de euros (antes entre 31.000 y 33.000 millones de euros).

No obstante, mantiene su pronóstico de facturación para el 2025 en el mismo rango que en 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El grupo Volkswagen, que publicará los resultados del tercer trimestre el 30 de octubre, baja sus pronósticos después de que Porsche dijera que aspira a lograr una rentabilidad sobre las ventas a medio plazo de entre el 10 y el 15 % entre 2026 y 2030 (antes entre el 15 y el 17 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Porsche, que quiere tener más flexibilidad en los sistemas de propulsión para seguir produciendo automóviles con motor de combustión, prevé este año una rentabilidad sobre las ventas hasta el 2 % (antes entre el 5 y el 7 %) debido a depreciaciones en algunos proyectos y provisiones.

Los cambios en los planes a largo plazo de Porsche, que abandona algunos proyectos automovilísticos, lastrarán el resultado operativo de Volkswagen en 5.100 millones de euros.