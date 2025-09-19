Wall Street cierra una semana de récord tras la rebaja de tipos en EE.UU.

El Dow Jones de Industriales subió hoy un 0,37 %, hasta 46.315 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,49 %, hasta 6.664, y el índice Nasdaq ganó un 0,72 %, hasta 22.631, todos superando los máximos históricos de la víspera.

El Russell 2000, indicador que agrupa a empresas de baja capitalización, registró ayer su primer récord desde 2021 y hoy lo superó momentáneamente, pero finalmente cerró en rojo.

En el conjunto de la semana, esos cuatro índices se anotan ganancias en torno al 1 y el 2 %, y suman la segunda semana consecutiva en verde, lo que desafía la noción de que septiembre es malo para los inversores.

La bolsa se ha visto espoleada por la nueva rebaja de un cuarto de punto en los tipos dictada el miércoles por la Reserva Federal (Fed), si bien su presidente, Jerome Powell, la atribuyó a unos crecientes "riesgos" para la economía, un comentario que generó volatilidad.

Para la Fed, que dejó la puerta abierta a dos recortes más en lo que resta de año, la principal preocupación es la ralentización en el crecimiento del empleo, que forma parte de su mandato dual junto a la inflación.

"La firmeza en el gasto del consumidor ha ayudado a evitar despidos generalizados, pero los crecientes costes relacionados con los aranceles han limitado la capacidad empresarial de aumentar las plantillas o hacer grandes inversiones de capital", explicaron los analistas de Wells Fargo en una nota.

En el plano corporativo, la gran noticia ha sido la inversión de Nvidia, la fabricante de chips líder en inteligencia artificial (IA), en el capital de su rival Intel, la misma empresa en la que posicionó hace un mes el Gobierno de EE.UU. como principal accionista.

Intel cierra la semana con una subida del 23 %, y otra tecnológica al alza es Apple, que gana un 5 % tras sacar hoy al mercado sus nuevos dispositivos.

En otros mercados, el petróleo de Texas termina la semana casi plano tras varios vaivenes, ligados a una fuerte caída semanal en las reservas comerciales de crudo, de 9,3 millones de barriles, y al temor por el debilitamiento de la demanda.