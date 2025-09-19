Xiomara Castro se reúne con León XIV y trata la situación social regional en el Vaticano

El encuentro con el nuevo papa tuvo lugar en el Palacio Apostólico y después la mandataria se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul R. Gallagher.

En la reunión en la Secretaría de Estado vaticana, se ha aludido a "las buenas relaciones" bilaterales y se ha estudiado el papel de la iglesia y del Estado en el ámbito social, educativo y en la protección de los inmigrantes, según un comunicado de la Santa Sede.

"En la conversación se han tocado otros temas de interés común sobre la actualidad sociopolítica del país y de la región", termina la escueta nota vaticana.

Xiomara Castro, en Roma desde el pasado miércoles acompañada por sus hijos Héctor y Zoe, acudió a su primera audiencia con el papa León XIV vestida de negro, siguiendo el protocolo.

Y le obsequió con un cuadro en el que el pontífice estadounidense aparece junto a la patrona de Honduras, Nuestra Señora de Suyapa.

En el pasado, Castro ha pasado en otras ocasiones por el Vaticano: se reunió con el papa Francisco en octubre de 2022 y también participo en el funeral del pontífice argentino el pasado 26 de abril.