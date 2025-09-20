Aeropuerto de Dublín evacúa una de sus terminales por precaución tras alerta de seguridad

"La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín ha sido evacuada esta mañana como medida de seguridad. La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad", escribió el aeropuerto dublinés en la red social X.

Del mismo modo, recomendó a cualquier persona presente en el aeropuerto a seguir al personal hasta los puntos designados de reunión y advirtió de que las operaciones de vuelo podrían verse afectadas "temporalmente".

De acuerdo con la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ, la terminal fue evacuada tras una "alerta de seguridad" que se produjo alrededor de las 11:30 hora local (10:30 GMT) y de la que no han trascendido más detalles sobre su naturaleza.

La Policía irlandesa (Garda) también confirmó en X la presencia de agentes en la "escena de un incidente" en la Terminal 2 del aeropuerto, mientras imágenes en redes sociales muestran cómo miles de personas aguardan en el exterior del complejo aeroportuario.

El incidente se produce en una jornada de caos en los aeropuertos europeos, después de que un ciberataque durante la noche del viernes afectase a una de las empresas proveedoras de los sistemas de facturación y embarque, causando retrasos y cancelaciones en los aeródromos de Bruselas, Berlín o el de Heathrow, en Londres a lo largo de la mañana.

"Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen", explicó Heathrow en X a primera hora.