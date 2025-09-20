Al menos 25 muertos por bombardeos atribuidos al grupo rebelde M23 en el noreste de la RDC

Según confirmaron al medio congoleño Actualité fuentes militares y el secretario administrativo de la zona de Kisimba, Lavie Changwi, la masacre sucedió el viernes en el bosque de Chanjikiro, donde las víctimas vivían después de que el grupo rebelde incendiara su pueblo el pasado junio. Este sábado, los supervivientes enterraron a los fallecidos.
El conflicto en el este de la RDC se intensificó a finales de enero pasado cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y posteriormente de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.
Las perspectivas de una salida negociada al conflicto se reavivaron tras la firma en Washington, el pasado 27 de junio, de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, seguida el 19 de julio en Doha por una declaración de principios entre el Gobierno congoleño y el M23, pero la violencia continúa sobre el terreno.
Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (Monusco).
