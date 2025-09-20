Al menos 25 muertos por bombardeos atribuidos al grupo rebelde M23 en el noreste de la RDC

Nairobi, 20 sep (EFE).- Al menos 25 civiles fueron asesinados en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Kivu del Norte, en bombardeos atribuidos al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), confirmaron las autoridades locales y fuentes militares.