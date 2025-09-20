Al menos 31 palestinos murieron en Gaza el viernes por ataques de Israel, según Sanidad

Además, otras 200 personas heridas acudieron a los hospitales del enclave a lo largo de la jornada.

"El número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 65.208 mártires y 166.271 heridos desde el 7 de octubre de 2023", alertó Sanidad, dependiente de Hamas.

El ministerio recordó que numerosos cadáveres siguen entre los escombros a lo largo del enclave o tirados en áreas de difícil acceso.

El 82 % de la Franja está sometida a órdenes de evacuación del Ejército israelí o directamente bajo su control militar, según el cálculo de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lo que dificulta a los equipos de rescate acceder a estas áreas por motivos de seguridad.

Sanidad destacó que entre los muertos del viernes se encuentran cuatro personas que trataban de conseguir ayuda humanitaria, víctimas de tiroteos a manos de las tropas en las proximidades de las zonas de recogida.

En total, más de 2.500 personas han muerto cuando intentaban conseguir alimento en los puntos de reparto de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en las carreteras esperando al paso de camiones con ayuda humanitaria.

Además, a lo largo del viernes dos personas murieron por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, elevando la cifra total desde el 7 de octubre a 442.