Austria teme una "división" por Israel en Eurovisión

Siete países europeos, entre ellos España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia, han anunciado ya o están considerando boicotear el Festival que se celebrará en Viena en mayo próximo en caso de que Israel participe.

Este paso “imposibilitaría las oportunidades de un diálogo importante entre artistas y población –sin mejorar la situación sobre el terreno en Israel y Gaza”, señala la ministra de Exteriores austríaca, Beate Meinl-Reisinger, en una carta enviada a sus homólogos de esos siete países.

Estos países critican a Israel por su ofensiva en la franja palestina de Gaza, con más de 65.000 muertos, entre ellos muchos civiles, como reacción a la ofensiva terrorista del grupo integrista Hamás del 7 de octubre de 2023, con más de 1.200 personas asesinadas y 250 secuestradas.

La política liberal austríaca señala en su carta estar “profundamente preocupada por el peligro de una división entre los miembros de la EBU en esta cuestión”, cita APA la misiva.

La ministra se muestra además firmemente convencida de que “el Festival de Eurovisión en particular –y el arte en general– no son apropiados para sanciones”.

"Una posible exclusión de Israel del Festival o un boicot al evento no aliviarían la crisis humanitaria en Gaza ni contribuirían a una solución política sostenible, asegura la ministra austríaca en su carta, siempre según APA.

“Nuestros esfuerzos deberían centrarse en garantizar el respeto del derecho internacional y en trabajar conjuntamente por una paz duradera”, considera Meinl-Reisinger, cuyo país es uno de los aliados más firmes de Israel en la Unión Europea.

La historia ha demostrado que el arte y la cultura pueden actuar como "catalizadores del diálogo, la comprensión mutua e incluso la reconciliación", concluye la ministra en su carta, para expresar su confianza de que al final se “pueda encontrar una solución equilibrada” al respecto.

La EBU celebra en diciembre una conferencia general, en la que sus miembros votarán sobre una posible exclusión de Israel en el próximo Festival, previsto para mayo en Viena.