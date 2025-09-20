Binoche presenta en San Sebastián el documental que Robert Redford le animó a dirigir

San Sebastián (España), 20 sep (EFE).- La actriz francesa Juliette Binoche presentó este sábado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 'In-I in-Motion', el documental con el que se adentra por primera vez en el mundo de la dirección, y que, según recordó hoy en rueda de prensa, le impulsó a dirigir Robert Redford, fallecido hace unos días.