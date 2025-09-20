Binoche presenta en San Sebastián el documental que Robert Redford le animó a dirigir

'In-I in-Motion' recoge, durante dos horas y media, la gestación del espectáculo teatral de 2007 de Binoche y el bailarín y coreógrafo británico Akram Khan, que mezclaba interpretación y danza y que gustó a Redford cuando lo vio en Nueva York.
"Akram y yo estuvimos con el espectáculo de gira durante muchos años. Fueron 110 actuaciones en muchos continentes que terminaron en Nueva York. Fue allí, cuando al salir del escenario Robert se acercó a mi camerino, cerró la puerta y me dijo: 'tienes que hacer una película con esta pieza', y le dije que sí", recodó la actriz.
Tras buscar financiación, Binoche se embarcó en el proyecto hace dos años junto al productor Sebastián Fonseca, comenzando por reunir las cintas que su hermana había rodado durante los ensayos del espectáculo, en los que la intérprete francesa desnuda su alma ante el público.
Binoche dijo que el documental llega en un momento en el que el mundo necesita de los creadores. "Creo que el arte puede ayudar a encontrar maneras de comunicar. Creo en las conexiones espirituales y creer en unir".
