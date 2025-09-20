Bruselas urge invertir en preparación de crisis tras ciberataque a aeropuertos europeos

"El ciberataque de hoy, que ha paralizado los aeropuertos de toda Europa, demuestra lo reales y complejas que son las amenazas actuales. Nuestra estrategia de la Unión de Preparación refuerza la coordinación y apoya a los Estados miembros. Debemos invertir en preparación para garantizar que estamos preparados para cualquier eventualidad", dijo Lahbib a través de un mensaje en redes sociales.

El aeropuerto de Bruselas se vio afectado la pasada noche del viernes por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque que persistió durante este sábado y que ha obligado a las aerolíneas a cancelar la mitad de sus vuelos.

Asimismo, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por un ciberataque que generó tiempos de espera más largos, así como retrasos. Del mismo modo, el aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, también informó este sábado que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.