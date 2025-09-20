Cárcel para la turista británica que estranguló a otra con un cable de aspirador en España

Alicante (España), 20 sep (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, una localidad costera de Alicante (este de España), acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer británica detenida por supuestamente estrangular con el cable de una aspiradora a una amiga, también británica.