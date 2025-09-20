Choques y disturbios violentos durante una protesta antinmigración en Países Bajos

Alrededor de 1.500 personas se habían concentrado en Malieveld, explanada tradicional de protestas en la capital política neerlandesa, en un acto convocado por la organización cristiana de derechas Els Rechts, que inicialmente lo presentó como una manifestación pacífica para exigir "menos inmigración, un reparto justo de viviendas y políticas transparentes".

Sin embargo, poco después del inicio, centenares de participantes abandonaron el lugar y bloquearon la autopista que pasa junto a Malieveld, lo que obligó a la policía a intervenir con cañones de agua, mientras grupos violentos, muchos de ellos con personas encapuchadas, atacaban vehículos oficiales con piedras, palos y botellas.

Al menos un coche patrulla fue incendiado, aunque el fuego fue sofocado por la policía con un cañón de agua.

La tensión aumentó a principios de la tarde con enfrentamientos directos y peleas entre manifestantes y agentes, lo que llevó al alcalde de La Haya, Jan van Zanen, a emitir una orden de emergencia y autorizar el uso de gas lacrimógeno para que las fuerzas antidisturbios pudieran dispersar a los manifestantes, que se dividieron en pequeños grupos por el centro de la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Varios manifestantes se desplazaron hasta una zona cercana a Malieveld y destrozaron una decena de ventanas del edificio que alberga la sede de D66 y prendieron fuego a un contenedor frente al inmueble. Otros se trasladaron al centro de La Haya y, avanzada la tarde, todavía se podían escuchar sirenas de varios vehículos policiales, así como el zumbido de los helicópteros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los disturbios estuvieron acompañados de consignas como "AZC, weg ermee" ("¡Centros de asilo, fuera con ellos!") y "Wij zijn Nederland" ("¡Nosotros somos Países Bajos!"), y algunos portaban camisetas con el lema "fuck antifa".

También se vio una bandera neerlandesa con la inscripción "Rip Charlie", en alusión al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado la semana pasada y cuya imagen fue desplegada en un estandarte junto a la del político neerlandés Pim Fortuyn, asesinado en 2002 a pocos días de las elecciones generales.

También se lanzaron fuegos artificiales y se enarbolaron banderas neerlandesas junto al estandarte naranja-blanco-azul usado por los seguidores de Guillermo de Orange en el siglo XVI y recuperado por el partido nacionalsocialista neerlandés (NSB) en los años treinta, hoy un símbolo recurrente en marchas de la extrema derecha.

El acto estaba autorizado hasta las 17.00 horas (15.00 GMT), pero fue suspendido de manera anticipada por los organizadores tras la violencia. La policía no ha ofrecido aún cifras sobre posibles detenidos o heridos.

Estas tensiones se producen en plena campaña para las elecciones generales del 29 de octubre, y la inmigración y el asilo son tema central tanto en la caída del anterior gobierno en junio como en el debate político actual, con partidos de distinto signo buscando marcar perfil sobre la acogida de refugiados, la construcción de viviendas y la gestión de los centros de asilo.