A las 20:00, hora de Moscú, iniciará en la capital rusa el certamen internacional de Intervisión, festival que revivió de la Unión Soviética y que vuelve a nacer en un contexto de rivalidad con Occidente como un proyecto cultural controlado por el Estado ruso.

En la rueda de prensa previa al evento, el miembro del jurado y artista ruso, Ígor Matvienko, no perdonó hacer mención al festival de Eurovisión y recordar que Rusia fue expulsada, debido a su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

"Diría que Shaman (representante ruso en Intervisión) sería ideal para Eurovisión. De hecho, su canción sería muy adecuada. El primer puesto sería suyo de inmediato", declaró citado por TASS.

Aunque al mismo tiempo admitió que el concursante ruso no ganaría Intervisión, pero "estará entre los cinco primeros", ya que "su canción es más pop, pero aquí predominarán los motivos étnicos".

Participarán aspirantes de más de veinte países: Bielorrusia, Serbia, Estados Unidos, Vietnam, Egipto, Emiratos Árabes, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia.

También estarán representados países latinoamericanos por artistas como Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba) y el dúo Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil).

Tradicionalmente, Rusia se volcó en el concurso musical de Eurovisión, sin embargo, sobre todo tras su expulsión en 2022, comenzó a criticar el festival occidental por propagar valores que el Kremlin califica como no tradicionales, como por ejemplo el movimiento LGTB, que en Rusia es catalogado como extremista y cuya proclama puede tener consecuencias penales.