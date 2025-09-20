Condenan a discoteca de Barcelona a indemnizar a una joven norteamericana que fue violada

El alto tribunal catalán también confirma en la sentencia, a la que tuvo acceso EFE, la pena de 18 años de cárcel impuesta previamente al agresor sexual, W.C.D., al que también se condenó a pagar 61.000 euros de indemnización por los daños morales, físicos y psicológicos causados a la joven, que tenía 19 años cuando fue violada en la citada discoteca.

La agresión sexual ocurrió la noche del 11 de marzo de 2023, cuando la víctima estaba de fiesta con unos amigos en la discoteca Input y, siguiendo las indicaciones de un trabajador del local, salió afuera a fumar a través de una puerta trasera que este le indicó y que solo se podía abrir desde dentro.

Ya en el exterior, la joven se sintió incómoda junto al trabajador del local y se alejó de él, quien regresó a la discoteca dejándola afuera, sin posibilidad de abrir la puerta.

Mientras deambulaba por los exteriores de la discoteca, el violador, que se había colado en el recinto saltando uno de los muros, la atacó por sorpresa y, "aprovechando que estaba a solas, a oscuras y en un lugar cerrado al público, la violó, la golpeó hasta dejarla inconsciente y le robó el bolso y el móvil", mantiene el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia.

En ella, el alto tribunal también razona que hubo "una conducta claramente negligente del trabajador" del local, que facilitó la salida de la víctima por una puerta que una vez cerrada no permitía la entrada, de forma que la joven quedó "en un lugar inhóspito, donde fue atacada por el acusado".