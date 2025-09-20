Desmantelan un laboratorio de metanfetamina por valor de 17 millones de euros en Sudáfrica

Nairobi, 20 sep (EFE).- La Policía de Sudáfrica desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina cristalina, con una cantidad de esta droga valorada en el equivalente a unos 17 millones de euros, y arrestó a cinco extranjeros "de un país norteamericano" y a un sudafricano, informaron este sábado las fuerzas de seguridad.