Desmantelan un laboratorio de metanfetamina por valor de 17 millones de euros en Sudáfrica

En un escueto mensaje en la red social X, la Policía detalló que la operación se produjo el viernes en una finca en la localidad de Volksrust, en la provincia de Mpumalanga (noreste), y que dos sospechosos, presuntamente provenientes de África occidental, consiguieron huir.
Además de esta sustancia, que estaba guardada en congeladores, un "registro exhaustivo" del lugar permitió a los agentes encontrar grandes cantidades de productos químicos y equipamiento que se usan para la fabricación de drogas, así como una pistola de perdigones cargada con balas de fogueo y tres balas reales.
"Las investigaciones preliminares revelaron que los cinco extranjeros estaban en el país de manera ilegal", señaló la Policía, al destacar que se enfrentan a posibles cargos relacionados con la violación de la Ley de Drogas y Tráfico de Drogas sudafricana y de la Ley de Inmigración.
"El cuidador de la granja, que es sudafricano, también fue arrestado y se enfrenta a posibles cargos por posesión de municiones", añadió.
