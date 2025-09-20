El canciller cubano denunciará en la ONU el impacto de las sanciones económicas de EE.UU.

La Habana, 20 sep (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, participará en los debates de alto nivel de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde denunciará el impacto del embargo económico de Estados Unidos y expresará el “compromiso con el multilateralismo”, informó este sábado la Cancillería insular.