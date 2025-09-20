El ministro de Defensa finlandés condena la violación rusa del espacio aéreo ruso

En una entrevista con la radio pública de Finlandia 'Yle', el titular de Defensa finlandés calificó este sábado lo ocurrido de "una acción totalmente condenable e imprudente por parte de Rusia" que aumenta "aún más las tensiones, y la culpa es exclusivamente de Rusia".

En reacción a la violación del espacio aéreo estonio, que obligó a aviones de la OTAN en la zona a despegar para repeler la acción de los MIG-31 rusos, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, decidió solicitar consultas en virtud del Artículo 4 del Tratado de la OTAN.

Dicho artículo puede ser invocado cuando un aliado ve amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.

La violación del espacio aéreo estonio se produjo después de que la semana pasada casi una veintena de drones rusos entraran en el espacio aéreo de Polonia, lo que obligó a las fuerzas polacas y de la OTAN en la región a derribar algunos de esos sistemas.

Polonia también hizo uso del artículo 4 de la OTAN, que ha reforzado su presencia en la región para realizar una más intensa vigilancia del espacio aéreo.

Además, hace justo una semana este sábado, un vehículo aéreo no tripulado ruso se adentró en Rumanía.