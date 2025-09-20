El primer ministro de Mauricio pide al gobernador del banco central que dimita

"Es evidente que, en los últimos días, el cargo de gobernador del Banco de Mauricio se ha vuelto insostenible e inaceptable. Para garantizar el buen funcionamiento del Banco Central, he solicitado la dimisión de Rama Sithanen", dijo Ramgoolam en una rueda de prensa, según recogen medios locales.

"Dicho esto, no cuestiono su competencia", añadió el dirigente, al confirmar que Sithanen ha solicitado mantener una reunión con él y elogiar su gestión al frente del banco.

Tras hacer este anuncio, el primer ministro tiene previsto nombrar a un nuevo vicegobernador y a un nuevo gobernador para la institución.

El hasta hace poco segundo vicegobernador, Gerard Sanspeur, dimitió a finales del pasado agosto después de tener un enfrentamiento con el hijo de Sithanen, al que acusaba de inmiscuirse en las actividades del banco.

En una rueda de prensa el mes pasado, Sanspeur afirmó que el hijo del gobernador "quería interferir en los procesos de concesión de licencias bancarias, en la contratación y despido de personal y en los procedimientos de licitación", unas acusaciones que Sithanen ha negado.