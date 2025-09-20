Exlíder del segundo partido del Gobierno sudafricano concurrirá para dirigir Johannesburgo

"La próxima elecciones locales no son la AD contra el CNA (Congreso Nacional Africano, primer partido del Gobierno). Es una elección entre la decadencia y la renovación", dijo al anunciar la candidatura de Zille el líder de la AD y ministro sudafricano de Agricultura, John Steenhuisen.

"Se trata de rechazar a un partido que ha demostrado, incluso a sí mismo, que no puede ni quiere poner vuestras necesidades en primer lugar. Y se trata de escoger a un partido con un historial probado de prestación de servicios", añadió en un acto celebrado en Soweto, el antiguo gueto negro de Johhanesburgo.

Zille fue la líder de la AD entre 2007 y 2015 y desde 2019 es la presidenta del Consejo Federal del partido. Fue también alcadesa de Ciudad del Cabo (oeste) entre 2006 y 2009 y gobernadora de la provincia del Cabo Occidental, que incluye esta urbe, durante diez años (2009-2019).

Con la presentación de un peso pesado del partido como candidata, la AD espera aumentar sus opciones de victoria para una de las principales ciudades de Sudáfrica en las próximas elecciones municipales previstas para 2026.

Esto puede suponer una amenaza para el CNA, que perdió la mayoría absoluta a nivel nacional por primera vez desde el inicio de la democracia en 1994 en las elecciones generales de mayo de 2024, lo que le obligó a pactar con otros partidos para formar un Gobierno.