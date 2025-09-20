Fiscalía paraguaya pide seguridad policial para cuatro periodistas tras ataques y amenazas

"Cabe señalar que además de los actos investigativos, los agentes fiscales intervinientes han solicitado mediante oficio, seguridad policial para los periodistas que fueron víctimas", afirmó el comunicado.

Además, el Ministerio Público señaló que en tres de los casos intervino su Dirección de Protección de Testigos.

En dos casos, desconocidos atacaron con armas de fuego las viviendas de los periodistas Fabián Costa y Carlos Benítez, entre el miércoles y jueves pasados, en la ciudad de Lambaré (centro).

Costa, que es el jefe de Comunicación de la municipalidad (alcaldía) de Lambaré, denunció que su vehículo recibió el miércoles diecisiete impactos de bala y otros cinco quedaron incrustados en la fachada de su casa, cuando él se encontraba en la vivienda.

Por su parte, Benítez, director del diario digital El Observador, especializado en noticias judiciales, denunció que su casa fue atacada la noche del jueves con dos disparos cuando estaba fuera y atribuyó los mismos a sus investigaciones en el caso denominado "La Mafia de los pagarés", que presuntamente implica a empleados de la Justicia en la manipulación de causas para hacer cobros de deudas a centenares de personas.

La Fiscalía también realizó investigaciones sobre las amenazas por mensajes al celular del periodista Aníbal Gómez, en la ciudad Pedro Juan Caballero (norte).

En este caso, agregó la fuente, "tras varios días de investigación se han realizado dos allanamientos" y hay una persona detenida e imputada.

Además, según la Fiscalía, se hace seguimiento al caso de la "periodista Mabel Portillo quien ha recibido recientemente amenazas en el marco de su labor periodística", en el departamento de Guairá (centro).

El Fiscal General, Emiliano Rolón, y el Ministerio Público "ratifican su compromiso con el derecho inalienable" a la libertad de expresión y de la información y han dispuesto de todos los mecanismos necesarios para el impulso de las investigaciones en estos casos, afirmó el comunicado.