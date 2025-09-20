Gobierno y Congreso repudian ataques y amenazas contra tres periodistas en Paraguay

"Expresamos nuestro repudio como Gobierno a todo tipo de amenazas contra los periodistas Carlos Benítez, Fabián Costas, Aníbal Gómez y cualquier persona en el ejercicio de su labor como trabajador de prensa", expresó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, en la red X.

Las casas de Benítez y Costas fueron atacadas a tiros entre el miércoles y jueves, en menos de 48 horas, en Lambaré, mientras que Gómez recibió amenazas en su celular en agosto en Pedro Juan Caballero.

Villate agregó que en el Gobierno defienden "con firmeza" el Estado democrático, el derecho a la libre expresión y el ejercicio de la prensa y condenan "cualquier ataque que afecte a quienes cumplen este rol fundamental."

"Valoramos profundamente la tarea del periodismo responsable en la construcción de un Paraguay más justo, transparente y democrático", sostuvo Villate en su pronunciamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De su parte, el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, también expresó su condena a las agresiones sufridas por los informadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Como presidente del Congreso de la Nación repudio y condeno enérgicamente las amenazas y ataques sufridos por los periodistas Fabián Costa, Carlos Benítez , Aníbal Gómez y familiares", dijo Núñez.

Agregó que en una "sociedad democrática no hay lugar para la violencia ni la coacción como herramientas de intimidación a la prensa, aun cuando sus críticas puedan resultar incómodas para cualquier sector".

"Desde el Congreso no seremos cómplices del silencio ni de la impunidad: la democracia se defiende garantizando la voz libre de sus periodistas", manifestó, tras expresar su solidaridad y ponerse "personalmente a disposición" para brindar el acompañamiento que sea pertinente en los tres casos.

Benítez, director del diario digital El Observador, especializado en noticias judiciales, denunció que su casa fue atacada la noche del jueves con dos disparos cuando estaba fuera y atribuyó los mismos a sus investigaciones en el caso denominado "La Mafia de los pagarés", que presuntamente implica a empleados de la Justicia en la manipulación de causas para hacer cobros de deudas a centenares de personas.

En la madrugada del miércoles, desconocidos atacaron la vivienda del comunicador Fabián Costa, encargado de la jefatura de Comunicación de la municipalidad (alcaldía) local.

Costa denunció que su vehículo recibió diecisiete impactos de bala y otros cinco quedaron incrustados en la fachada de su casa, cuando él se encontraba en la vivienda.

Gómez recibió mensajes amenazantes a mediados de agosto advirtiéndole de que no debe hablar de "bandidos y políticos", y la Policía detuvo hace unos días a un joven familiar del periodista, presuntamente implicado en las amenazas.