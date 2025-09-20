Guerrilleros matan a disparos a tres personas, entre ellas un menor, en el sur de Colombia

Bogotá, 20 sep (EFE).- Un grupo de hombres armados, identificados como guerrilleros, asesinó a tiros a tres personas, entre ellos un menor de edad, en la zona rural del municipio colombiano de Ginebra, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), informó este sábado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).