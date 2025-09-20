India acuerda con Autoridad Internacional explorar minería en aguas profundas del Índico

El gobierno destacó que se trata del segundo acuerdo de este tipo que logra el país, lo que convierte a la India en el primero en contar con dos licencias de exploración de este organismo de Naciones Unidas, responsable de regular los recursos minerales en aguas internacionales.

Según el comunicado oficial, la India dispone ya de la mayor superficie de exploración otorgada por la Autoridad y prevé solicitar licencias adicionales en el Pacífico.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh, afirmó que el acuerdo permitirá reforzar las capacidades marítimas y de exploración mineral del país.

Expertos ambientales en India han expresado preocupación por el daño que podría provocar la minería submarina en ecosistemas marinos hasta ahora poco estudiados. Según citan medios locales, la UICN advierte que "raspar el lecho marino y la contaminación resultante podrían borrar especies enteras, muchas de las cuales aún no se han descubierto".

El Centro de Derecho Marítimo de la India alertó de que la legislación y los estudios de impacto ambiental actuales podrían no ser suficientes para evaluar ni mitigar los riesgos que este tipo de minería implica.

La minería es un sector clave para la economía india, con una contribución de alrededor del 2,5 % al PIB y millones de empleos directos e indirectos. El país figura entre los principales productores mundiales de carbón, mineral de hierro, bauxita, zinc y manganeso, y busca ampliar su acceso a minerales críticos como litio y tierras raras, esenciales para las tecnologías limpias.