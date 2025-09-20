Indonesia eleva al máximo la alerta sobre el volcán Lewotobi Laki-Laki

El volcán, uno de los más activos del país y que se ubica en la Isla de Flores, lanzó en la noche del viernes una columna de humo y ceniza a más de 6 kilómetros sobre su cima, que supera los 1,5 kilómetros de altura, informó hoy el servicio de vulcanología.

La actividad volcánica continua este sábado, aunque con erupciones más moderadas, entre ellas una que se elevó hasta los 2,5 kilómetros de altura.

A raíz de esta creciente actividad, las autoridades elevaron la alerta anoche al nivel 4, el máximo, y mantienen una zona de exclusión de 7 kilómetros alrededor del volcán.

De momento las erupciones del volcán no han afectado al tráfico aéreo, en especial a las rutas con destino y partida desde la turística isla indonesia de Bali.

El pasado julio una enorme erupción de este volcán, que alcanzó los 18 kilómetros de altura, provocó la cancelación de más de 20 vuelos internacionales desde la turística isla, situada a unos 800 kilómetros de Flores.

Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.

El país se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.