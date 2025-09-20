Koizumi entra en la carrera por liderar Japón como uno de los favoritos

Koizumi, de 44 años e hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi, afirmó que el PLD está en crisis y situó las medidas económicas como su "máxima prioridad", durante una conferencia de prensa emitida en directo en su canal oficial de YouTube.

Según la encuesta de la semana pasada del medio local Kyodo, Koizumi se encuentra como segundo favorito, 5,5 puntos porcentuales por debajo de la exministra de Seguridad Económica Sanae Takaichi, de 64 años, de cara a la votación interna del próximo 4 de octubre.

Las primarias para el liderazgo del PLD, cuya campaña electoral arranca el próximo lunes cuentan con cinco candidatos, Koizumi, Takaichi, los excancilleres Toshimitsu Motegi (69) y Yoshimasa Hayashi (64), y el exministro de Seguridad Económica Takayuki Kobayashi (50).

El titular de Agricultura también prometió elevar la alianza con Estados Unidos "a nuevas alturas" y definió la cooperación trilateral con Corea del Sur como "especialmente vital", pese a sus visitas regulares al santuario tokiota de Yasukuni, lo cual suele ser una causa de tensiones históricas con Seúl.

También adelantó que impulsará un plan de acción antes de fin de año para abordar el impacto del turismo excesivo y la presencia de trabajadores irregulares extranjeros.

Además, subrayó que buscará diálogo con la oposición para garantizar apoyos en la Cámara baja, donde el bloque oficialista carece de mayoría absoluta. Tradicionalmente, el vencedor en la carrera interna por el liderazgo del PLD se convierte en primer ministro, aunque en esta ocasión la falta de mayoría obliga a negociaciones adicionales.

El PLD celebró primarias en septiembre de 2024 y estaba previsto que las siguientes se celebraran en 2027, al final del mandato de tres años de Ishiba (68), pero fueron adelantadas después de que éste anunciara su dimisión a principios de este mes para responsabilizarse por los malos resultados electorales cosechados en diversos procesos de votación en su poco más de un año de mandato.