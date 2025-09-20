La cantante de EE.UU. en la alternativa rusa a Eurovisión se retira por "presión política"

Moscú, 20 sep (EFE).- La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, canceló su participación en el último momento por "presión política", según anunciaron en directo los presentadores del concurso internacional que promueve el Kremlin como alternativa a Eurovisión.