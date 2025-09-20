La defensa aérea de Ucrania derribó 552 drones y 31 misiles en ataque nocturno ruso

Según informó la Fuerza Aérea en su canal de Telegram, un total de 583 objetivos aéreos fueron derribados o interceptados en ese ataque de Rusia, en el que se registraron "impactos de misiles de crucero y 23 de drones en 10 localizaciones".

Entre los sistemas rusos derribados figuran 552 drones de tipo 'Shahed', de tecnología iraní, y de otros tipos, además de dos misiles balísticos y 29 misiles de crucero.

Según informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la ciudad de Dnipró, en el centro del país, un bloque de apartamentos recibió el impacto de un misil que dejó docenas de heridos y tres muertos.

Según datos de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Serguí Lisak, el número de heridos ascendía a 26 personas tras el impacto de recibido por ese bloque de apartamentos.

