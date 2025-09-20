La delegación lusa va a la ONU en un viaje marcado por reconocimiento de Estado palestino

La Presidencia de la República lusa explicó en un comunicado que el jefe de Estado llegará hoy a Estados Unidos y estará hasta el 24 con motivo de los encuentros de alto nivel de Naciones Unidas.

Su agenda de trabajo incluirá su intervención en la sesión de apertura del debate general de la Asamblea General, así como en el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre la inteligencia artificial en la paz y seguridad internacional.

Mantendrá también un "conjunto alargado" de reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, "inseparables de la candidatura de Portugal a la elección como miembro del Consejo de Seguridad en la ONU".

Durante su viaje celebrará además encuentros con representantes de la comunidad portuguesa y trabajadores portugueses en la ONU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un escueto comunicado publicado anoche, el Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, avanzó que reconocerá el Estado de Palestina este domingo, un día antes de que comience la Asamblea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Son varios los países que planean reconocer el Estado palestino durante ese encuentro en Nueva York.

El presidente francés, Emmanuel Macron, será el encargado de formalizarlo en una declaración durante la Asamblea General de la ONU que ha estado preparando en los últimos meses y que desde que la anunció a mediados de julio ha conseguido sumar a otros países.