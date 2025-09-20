La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en hasta el 51 % de Cuba este sábado

Entre las principales causas de la crítica situación energética en la isla son las frecuentes averías en las centrales térmicas de más de 40 años de explotación y el déficit de combustible, según el Gobierno cubano, que además reconoce que no tiene divisas para satisfacer las necesidades.

La crisis se refleja en los cinco apagones nacionales que han afectado el servicio eléctrico desde finales del año pasado.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el “horario pico” de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.775 megavatios (MW) y una demanda de 3.500 MW.

El déficit, la diferencia entre oferta y demanda, será de 1.725 MW y la afectación, lo que se desconecta realmente para evitar un apagón desordenado, llegará a los 1.795 MW en la tarde-noche, cuando aumenta la demanda.

El informe de la empresa da cuenta sobre averías y mantenimientos en seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles, distribuidas en siete centrales. Además, varios motores de generación eléctrica están fuera de servicio por falta de diésel o fueloil.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte los efectos en este sector de las sanciones estadounidenses.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. Según esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no los superará en 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.