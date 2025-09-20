Las autoridades ucranianas suben el número de heridos a 36 en un ataque ruso con 3 muertos

Berlín, 20 (EFE).- Las autoridades locales de la ciudad ucraniana elevaron el número de heridos a 36 en Dnipró, donde un misil ruso mató a tres personas al impactar en un bloque de apartamentos en un ataque nocturno que lanzó Rusia contra Ucrania en la noche del viernes a este sábado.