Las autoridades ucranianas suben el número de heridos a 36 en un ataque ruso con 3 muertos

Según informó en su canal de Telegram la Administración Regional de Dnipropetrovsk, donde se encuentra Dnipró, el balance de heridos asciende a 36, ocho de las cuales han sido hospitalizadas.
En el bombardeo nocturno de Rusia contra Ucrania, los militares rusos emplearon más de medio millar de drones y 40 misiles, según explicó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
El jefe de Estado lamentó que, en el caso del bloque de apartamentos de Dnipró, hubo tres víctimas mortales.
Por su parte, la Fuerza Aérea informó en su canal de Telegram que 583 objetivos aéreos fueron derribados o interceptados en ese ataque de Rusia, en el que se registraron "impactos de misiles de crucero y 23 de drones en 10 localizaciones".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy