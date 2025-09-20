Las muertes en accidentes de tránsito bajan un 8 % y llegan a 847 en El Salvador

San Salvador, 20 sep (EFE).- La cifra de muertes en accidentes de tránsito en El Salvador bajó un 8 % en lo que va de año, mientras que la de lesionados se elevó un 12 %, de acuerdo con datos oficiales revisados este sábado por EFE.