Las muertes en accidentes de tránsito bajan un 8 % y llegan a 847 en El Salvador

Según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador, entre el 1 de enero y el 19 de septiembre del año en curso se registró la muerte de 847 personas en accidentes de tráfico, 74 menos que en 2024, cuando se contabilizaban 921.
De igual forma, los datos en la página web de dicho observatorio señalan que se produjeron 9.276 lesionados, 998 más que los 8.278 registrados en el mismo periodo de 2024.
En total, los accidentes viales computados en este lapso sumaron 15.381, un 9 % más que los 14.158 de 2024.
El informe indica que la distracción al conducir sigue siendo la principal causa de muertes en accidentes de tráfico, con 293 casos, le sigue la velocidad excesiva, con 179 muertes, y la invasión del carril contrario, con 114 fallecidos.
Del total de personas fallecidas en estos accidentes viales, 339 fueron motociclistas, 333 peatones y 27 ciclistas.
El Salvador cerró 2024 con 20.301 percances viales, 11.954 lesionados y 1.303 muertes, un 3,7 % más que las registradas en 2023.