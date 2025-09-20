Manifestaciones en varias ciudades de Alemania piden más acción climática

Con pancartas que llevaban mensajes como "Salvar el clima" o "Libertad post-fósil", un cortejo de miles de personas, según los organizadores, desfiló por el centro de Berlín en un día soleado con mensajes para concienciar sobre "la crisis climática".
'Fridays For Future' había convocado a los manifestantes bajo el lema "salir del gas, entrar en el futuro" en 80 ciudades alemanas y en 100 países de todo el mundo.
"Guerra y lobbies son asesinos del clima", rezaba una de las pancartas que se vieron en Berlín, mientras que en otras ciudades, como Bremen, en el noroeste de Alemania, se puso el foco en la oposición a nuevos proyectos relativos a la explotación de gas a proximidad de Borkum, una isla del norte germano.
Allí, en aguas del mar del Norte, la firma neerlandesa One-Dyas recibió luz verde de un tribunal regional a principios de mes para la extracción de gas natural pese a la oposición de organizaciones ambientalistas y de los activistas climáticos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Paren el gas" era uno de los mensajes que se vio portar a los manifestantes en Bremen.
En Braunschweig, también en el norte, los medios de comunicación contaron una asistencia de unas 800 personas a la manifestación, mientras que en las también norteñas Gotinga y Hannover, se contaron medio millar en ambas.