Más de mil migrantes cruzaron a R.Unido en pateras tras acuerdo 'uno por uno' con Francia

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio británico del Interior (Home Office) este sábado, un total de 1.072 personas cruzaron el paso marítimo este 19 de septiembre en trece embarcaciones.
Esto eleva a 32.103 el número de personas que han atravesado el Canal de la Mancha de manera irregular en lo que va de 2025, una cifra récord en este punto del año en comparación con los registros anteriores.
La cifra es especialmente significativa al producirse apenas un día después de que el Gobierno británico anunciase la deportación a Francia del primer migrante dentro del pacto bilateral de repatriación recíproca suscrito con París, más conocido como "uno por uno".
Este acuerdo permite a Londres devolver al país vecino a un migrante que haya cruzado desde allí a territorio británico de manera ilegal a cambio de aceptar a un solicitante de asilo procedente de suelo francés, siempre que no haya intentado cruzar antes y tenga vínculos familiares en el Reino Unido.
El Gobierno británico se ha enfrentado a problemas legales para llevar a cabo estas devoluciones debido a impugnaciones y un bloqueo judicial temporal, después de que un hombre de origen eritreo pidiera más tiempo para demostrar que había sido traficado en régimen de esclavitud.
Por el momento, tres personas han sido devueltas al país galo bajo este sistema desde el pasado jueves, según los datos del Home Office.
Se espera que la próxima semana comiencen a llegar al Reino Unido los vuelos de solicitantes de asilo procedentes de Francia, como parte de este acuerdo recíproco.