Matt Dillon cancela a última hora su visita al Festival de San Sebastián

San Sebastián (España), 20 sep (EFE).- Matt Dillon ha cancelado a última hora su visita a San Sebastián este domingo para presentar ante la prensa el estreno de la película 'Le Cri des Gardes/The Fence', de la directora francesa Claire Denis, informó este sábado el Festival de Cine.