Matt Dillon cancela a última hora su visita al Festival de San Sebastián

Según un comunicado, se incorpora al equipo el actor Isaach de Bankolé, que al igual que Dillon participa en la película que concursa en sección oficial por la Concha de Oro en el festival de esta ciudad española.
En la cinta, Horn, el jefe de obra, y Cal, un joven ingeniero, comparten alojamiento tras la doble puerta de sus instalaciones en un proyecto de obras públicas en África Occidental.
Un hombre aparece junto a la valla y como un espectro en la oscuridad, exige el cuerpo de su hermano, que murió ese mismo día en la obra.