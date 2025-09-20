México llama a revisión a 1.341 vehículos de Mazda, por un defecto en una luz indicadora

Ciudad de México, 20 sep (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó a revisión a 1.341 vehículos de la automotriz Mazda, por un desperfecto en la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC).