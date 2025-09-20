Mueren cuatro personas por ataque de drones ucranianos en la región rusa de Samara

"Con profundo pesar les informo que cuatro personas murieron como resultado de un ataque nocturno con drones enemigos. Esta es una pérdida irreparable para todos nosotros", comunicó Fedorishchev a través de sus redes sociales.

Entre las 23:00 de ayer y las 06:00 del día de hoy, el Ministerio de Defensa ruso comunicó haber abatido casi 150 drones ucranianos.

La mayoría fueron derribados en Rostov (40) y otros 27 en Sarátov, donde se incendió una refinería de petróleo y una mujer resultó herida.

El parte castrense comunicó que en Samara derribaron 15 drones, donde también se incendió una refinería en la localidad de Novokuibishevsk, cerca de la capital regional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayer, Defensa aseguró haber derribado 43 drones ucranianos durante la misma jornada.