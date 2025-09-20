Pescadores venezolanos se movilizan por las costas en rechazo a las "agresiones" de EE.UU.

Los pescadores hicieron recorridos cortos en peñeros, pequeños barcos, en las costas de los estados Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Zulia, todos en el norte de Venezuela.

"Es una de las más bellas manifestaciones de paz pero también de firmeza, porque los miles de pescadores que han salido el día de hoy por todas nuestras costas del norte de Venezuela, se fueron con un solo grito, se fueron con un solo lema, somos gente de paz", indicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien participó en el recorrido montado en un barco en La Guaira, junto a una figura de la Virgen del Carmen.

A juicio del presidente de la Asamblea Nacional (AN), los pescadores están recibiendo de forma directa la "agresión brutal del imperio más grosero y criminal que haya conocido la historia de la humanidad", en referencia a Estados Unidos.

"Están siendo afectados en su trabajo cotidiano, en su labor del día a día, era y todavía resulta inconcebible lo que ocurrió hace unos pocos días, cuando un barco atunero fue interceptado por una poderosa nave de guerra estadounidense", añadió Rodríguez.

El líder parlamentario sostuvo que este hecho sienta un "precedente peligrosísimo" para el trabajo de los pescadores venezolanos y, lo catalogó como, un irrespeto a las leyes internacionales y del derecho marítimo.

Rodríguez dijo que los pescadores, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), son los "vigilantes del mar de Venezuela".

El pasado 12 de septiembre, el Gobierno de Venezuela denunció que un buque pesquero fue "interceptado de manera ilegal y hostil" por un destructor de la Armada de Estados Unidos, "mientras navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla Blanquilla, en la Zona Económica Especial venezolana".

De acuerdo a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la "ilegal intercepción", el navío de guerra estadounidense desplegó dieciocho efectivos militares con armas largas "que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, privando de libertad a los pescadores e impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de una faena autorizada de pesca de atún".

Este hecho denunciado por el país suramericano se da en medio del despliegue de barcos militares de Estados Unidos en el mar Caribe, bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico, mientras que Caracas lo considera una "amenaza".