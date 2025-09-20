Rumanía cobró 5,7 millones de euros por unas piezas arqueológicas robadas en Países Bajos

Se trata de cuatro piezas arqueológicas: el casco dorado de Cotofenesti (del siglo 4 antes de Cristo) y tres brazaletes también de oro, que pertenecen al Museo Nacional de Historia en Bucarest.

Fueron enviadas al museo situado en la ciudad neerlandesa de Assen para la exposición “Dacia, Reino de Oro y Plata”, que relataba la historia del antiguo reino de Dacia, ubicado en lo que hoy es Rumanía.

“El Museo Nacional de Historia de Rumanía confirmó que el importe total de la póliza de seguro, es decir, 5.700.000 euros, fue transferido por la aseguradora, según el contrato celebrado entre las partes”, señaló este sábado en un comunicado el Ministerio de Cultura rumano.

Al mismo tiempo, el ministro de Cultura, Andras Demeter, solicitó cambios en los procedimientos relativos a la exposición temporal de objetos patrimoniales de Rumanía, “con el fin de reducir el riesgo de que se repitan eventos tan extremadamente graves, que afectan dramáticamente al patrimonio nacional”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El robo se produjo en enero pasado, cuando unos ladrones irrumpieron en el Museo Drents con explosivos, rompieron las ventanas y se llevaron, entre otros objetos, el casco dorado de Cotofenesti y los tres brazaletes de oro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el incidente, que provocó una gran conmoción en Rumanía, el entonces director del Museo Nacional de Historia fue destituido por haber autorizado enviar estos valiosos artefactos a Países Bajos.

Pese a un enorme operativo policial y del intento de comprar las piezas en el mercado negro mediante agentes encubiertos, el casco dorado de Cotofenesti, datado del siglo IV a.C., aún no ha sido encontrado.

Tres personas han sido detenidas por ahora pero los sospechosos se niegan a declarar dónde han llevado los objetos del tesoro.

Por eso, la policía y la fiscalía neerlandesa piden a la población que comunique cualquier información que pueda ser útil, ante el temor de que los valiosos objetos acaben siendo fundidos para vender el oro.