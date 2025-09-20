Rusia derriba cerca de 150 drones ucranianos y registran explosiones en dos refinerías

"Entre las 23:00 y las 06:00, los sistemas de defensa aérea interceptaron 149 vehículos aéreos no tripulados ucranianos", reza una nota publicada en el Telegram del Ministerio de Defensa ruso.

Los ataques se concentraron en las regiones de Rostov, con 40 derribos; Sarátov, con 27; Briansk, con 18; 15 en Samara; y 12 en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Además, se interceptaron drones sobrevolando las regiones de Volgogrado (ocho), Bélgorod (cuatro), Vorónezh (dos), Kaluga (dos), Kursk (uno), Smolensk (uno) y Nizhni Nóvgorod (uno).

También cayeron 15 en el mar Negro y tres en el mar de Azov.

Según las autoridades ucranianas y tal y como se puede comprobar en canales de Telegram locales, algunos drones alcanzaron refinerías de petróleo en Sarátov, 700 kilómetros al sureste de Moscú, y en Novokuibishevsk, en las afueras de la capital regional de Samara, a unos 300 kilómetros al noreste de Sarátov.

Además, el gobernador de Sarátov, Román Busarguin, informó que fue dañado un edificio residencial y resultó herida una mujer.

"Una persona resultó herida en el incidente. La mujer fue hospitalizada de inmediato y recibió la asistencia necesaria. Actualmente se encuentra en observación en el hospital", comunicó en sus redes sociales.

Ayer, Defensa aseguró haber derribado 43 drones ucranianos durante la misma jornada.