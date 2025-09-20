Socio del Gobierno de Portugal cree que no es momento de reconocer un Estado palestino

En una nota de prensa publicada por medios portugueses, el partido que dirige el ministro de Defensa luso, Nuno Melo, aclaró que esta divergencia no pone en riesgo la cohesión de la Alianza Democrática y "respeta" la autonomía de ambos partidos, ya que este tema no estaba incluido en el acuerdo de coalición.

"El CDS-PP es favorable, desde siempre, a la solución de los dos Estados, pero considera que, en el presente momento de conflicto, la implementación del reconocimiento no es oportuna, ni consecuente", indicó en la nota.

La fuerza democristiana recordó la ofensiva terrorista del grupo integrista Hamás del 7 de octubre de 2023, y que hay todavía "incontables" rehenes que no fueron liberados y cuerpos de israelitas que no fueron devueltos a sus familias.

Asimismo, "no se han cumplido los criterios de derecho internacional necesarios para el reconocimiento, en concreto: un territorio definido, con áreas geográficas y fronteras estabilizadas y un gobierno efectivo capaz de ejercer control sobre ese territorio", argumentó.

En su opinión, el reconocimiento del Estado de Palestina "solo será conveniente en el marco de un proceso institucional de paz, que en este momento está fuera del horizonte".

Esta postura ya se la transmitieron al ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel (del PSD), durante una reunión en el Parlamento, ante la que -aseguraron- el jefe de la diplomacia "expresó respeto" y "destacó la legitimidad" de esta posición.

En un escueto comunicado publicado anoche, el Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador, Luís Montenegro, avanzó que reconocerá el Estado de Palestina este domingo, un día antes de que comience la Asamblea de la ONU.

Son varios los países que planean reconocer el Estado palestino durante ese encuentro en Nueva York.

El presidente francés, Emmanuel Macron, será el encargado de formalizarlo en una declaración durante la Asamblea General de la ONU que ha estado preparando en los últimos meses y que desde que la anunció a mediados de julio ha conseguido sumar a otros países.