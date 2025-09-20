Ucrania exportará excedentes de armas para potenciar ciertas líneas de producción

Zelenski puso como ejemplo de armamento que podría exportarse los drones marinos de diseño y fabricación ucraniana que han sido utilizados con éxito contra buques militares y otros objetivos rusos en el mar Negro.

Ucrania produce más drones acuáticos de los que necesita, y el dinero obtenido de la venta de estos drones, explicó el presidente, puede servir para incrementar la producción de otros tipos de sistemas no tripulados, como los de ataque de larga y corta distancia y los interceptores, que el Ejército ucraniano no tiene en número necesario.

"En tiempo de guerra nadie quiere arriesgar, pero necesitamos dinero para la producción de ciertos tipos de armas muy necesarias, como los drones para el frente", dijo Zelenski, que espera presentar "en unos diez días" un plan para empezar las exportaciones.

Europa, EE.UU. y otros países aliados de Ucrania son los mercados en los que Ucrania pondrá a la venta sus drones, explicó el presidente, que añadió que considera más ventajoso vender ciertas armas que parar su producción.

Zelenski señaló que podrán exportar empresas tanto públicas como privadas y que las autoridades decidirán qué y en qué cantidad puede exportarse según las necesidades de las Fuerzas Armadas.