Un millar de voluntarios posan desnudos y de verde para la última obra de Spencer Tunick

La instalación se realizó con motivo del centenario de Cervezas Alhambra bajo el título 'Retrato Alhambra 1925' y fue concebida como homenaje a la región española de Andalucía, al entorno natural y a la estética de la cervecera, que presenta su botella 'desnuda', sin etiqueta.

Desde primeras horas de esta mañana, los participantes estuvieron atentos a las instrucciones del artista y se integraron en el entorno natural, un olivar próximo a Granada (sur), para crear una imagen de gran carga visual y simbólica, informó la organización.

Para algunos como el español Jesús Rosado era la cuarta instalación de Spencer Tunick en la que participaba, tras las organizadas en España en San Sebastián, Barcelona y Valencia.

"Es una experiencia única que merece la pena vivir una vez en la vida porque se te queda grabado para siempre", dijo.

Para otros como Petri y Heidi, un matrimonio finlandés que se ha desplazado a Granada solo para la ocasión, "lo realmente bello de esta instalación es estar juntos, sentirse humanos, todos iguales en nuestras diferencias".

El artista, conocido internacionalmente por sus composiciones fotográficas con personas desnudas en espacios públicos, destacó al finalizar la intervención que ha cumplido un sueño al trabajar con el verde: "Llevo con esta idea quince años: encontrar la manera de acercar visualmente los cuerpos a la naturaleza".

El verde, añadió, ha sido utilizado en el pasado por artistas para crear paisajes utópicos que combinan surrealismo y fantasía.

La imagen final resultante de la instalación se presentará próximamente como homenaje de la marca a Andalucía en el año de su centenario y con el objetivo de seguir apoyando a los artistas y la cultura.

Spencer Tunick crea escenas en las que se representa la batalla entre la naturaleza y la cultura en distintos escenarios: desde un centro cívico hasta una tormenta de arena en el desierto.

En ellas, hombres y mujeres regresan a un estado de existencia preindustrial, previo a todo.

Tunick, según la organización, ha viajado por el mundo para realizar instalaciones con múltiples figuras desnudas en espacios públicos.