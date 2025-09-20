Vuelos cancelados, colas y confusión en el aeropuerto de Bruselas tras el ciberataque

El incidente, que todavía no ha sido solventado, ha causado graves disrupciones para los 35.000 pasajeros que planeaban viajar este sábado desde la capital belga y el aeropuerto ya prevé que las alteraciones continúen durante el domingo.

Las operaciones de registro y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, lo que originó largas colas en los mostradores.

Además, el aeropuerto ha pedido a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos con salida el domingo para evitar largos tiempos de espera y cancelaciones de última hora, según informaron medios belgas.

Este sábado se cancelaron al menos nueve vuelos, mientras que cuatro han sido desviados a otros aeropuertos y otros quince han sufrido retrasos de una hora o más.

Marta González, una pasajera de un vuelo a Madrid con Air Europa, dijo a EFE que acudió al aeropuerto tras recibir un correo de la aerolínea en el que se le informaba de la incidencia pero no de la cancelación del vuelo.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto le dijeron que todos los vuelos a Madrid habían sido cancelados y que no había posibilidad de reubicación hasta el martes.

"El lunes tengo que ir a trabajar y todavía no sabemos qué hacer", dijo, añadiendo que ni la aerolínea ni el aeropuerto le ofrecían por el momento una solución.

El medio belga VRT News informó que la empresa estadounidense Collins Aerospace fue atacada por un programa dañino que bloqueó los datos de los servidores de la compañía, por los que los atacantes exigen ahora un rescate.

"Estamos trabajando activamente en una solución para poder ofrecer a nuestros clientes la funcionalidad completa lo antes posible", declaró la empresa.

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por un ciberataque el viernes por la noche que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.

Del mismo modo, el aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, también informó este sábado que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.