Al menos 45 muertos en operaciones antiterroristas en Níger, entre ellas siete soldados

El enfrentamiento más violento tuvo lugar el pasado jueves en la región de Dosso (suroeste), cuando una patrulla militar fue atacada por un grupo de unos 50 supuestos terroristas que se desplazaban en motos cerca de la localidad de Doubalma.

La reacción aérea y terrestre del Ejército permitió neutralizar a 22 atacantes, mientras que el resto huyó disperso hacia la frontera con Mali.

En este choque murieron siete soldados nigerinos y otros dos resultaron heridos.

El pasado lunes, otra patrulla que opera en la región de Tillabéri (suroeste) abatió a dos supuestos terroristas especializados en la fabricación e instalación de artefactos explosivos improvisados, según el boletín militar.

El jueves, otros dos insurgentes fueron abatidos en la orilla izquierda del río Níger, en la misma zona, tras un enfrentamiento con patrullas militares.

Ese mismo día, entre Tiloa y Mangaizé, también en Tillabéri, se desarrolló una operación aérea y terrestre contra un grupo de supuestos terroristas que trasladaba ganado robado hacia Mali, en la que murieron al menos 12 yihadistas.

Durante estas operaciones, las fuerzas militares arrestaron a unos 20 supuestos insurgentes y colaboradores, además de incautar armas, municiones y otros materiales, que posteriormente fueron destruidos, añade el escrito.

Níger, gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista, sufre ataques recurrentes de grupos armados vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, que actúan principalmente en las regiones fronterizas con Mali y Burkina Faso.