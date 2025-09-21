Al menos 5 muertos, entre ellos tres niños, en un ataque de Israel en el sur del Líbano

El Cairo, 21 sep (EFE).- Al menos cinco personas murieron este domingo, entre ellas tres menores de edad, en un ataque con dron lanzado por Israel contra la localidad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, informaron las autoridades libanesas.