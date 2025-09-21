Al menos 5 muertos, entre ellos tres niños, en un ataque de Israel en el sur del Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano dijo en un comunicado que el bombardeo contra Bint Jbeil, además, provocó heridas a otras dos personas, sin aportar más detalles sobre el ataque ni revelar la identidad de las víctimas.
Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el objetivo del ataque fue una motocicleta que transitaba por la localidad.
El Ejército israelí ha intensificado recientemente sus ataques contra el Líbano, especialmente contra el sur del país mediterráneo, pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá.
El viernes, al menos dos personas murieron y otras once resultaron heridas en bombardeos contra vehículos que circulaban por el sur del Líbano; mientras que el jueves las fuerzas israelíes ordenaron la evacuación de cinco aldeas meridionales libanesas antes de atacar supuestas instalaciones de Hizbulá.
El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de la formación chií.