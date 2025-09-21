Amán vuelve a suspender el paso por el cruce Allenby, cerrado "desde el otro lado"

"La Dirección de Seguridad Pública anunció la suspensión del tránsito de pasajeros a través del Puente Rey Hussein (Allenby) desde el otro lado", dijo el canal de televisión oficial jordano Al Mamlaka.

Apuntó que el citado departamento de seguridad jordano "instó a los viajeros a estar atentos a la cobertura mediática hasta la reapertura del cruce".

Las autoridades jordanas han anunciado en la mañana de este domingo la reapertura a los pasajeros del cruce que permanecía cerrado desde que el jueves pasado un supuesto conductor de un camión de ayuda humanitaria abriera fuego y matara a dos militares israelíes cerca del paso fronterizo antes que ser "neutralizado" por el Ejército israelí.

Una fuente jordana en el cruce, contactada por EFE, afirmó que "las autoridades competentes (jordanas) habían acordado previamente reabrir el puente a los pasajeros y cerrarlo al tráfico de mercancías, pero los soldados israelíes se negaron a permitir el acceso de los viajeros al cruce desde el lado israelí".

El informante, que no dio a conocer detalles sobre si hubo un acuerdo con al respecto con las autoridades israelíes, apuntó que "cientos de viajeros siguen esperando tras regresar del cruce fronterizo", lo que "ha causado una grave congestión vehicular en la carretera que conduce al Puente Rey Hussein".

Tras el tiroteo del jueves, Israel suspendió el acceso de "todos los convoyes que viajan de Jordania a Gaza" con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza tras el tiroteo que acabó con la vida de un teniente coronel de la reserva israelí, de 68 años, y un suboficial de 20 años.

Por su parte, el Gobierno jordano anunció el jueves que abrió una investigación sobre el tiroteo, y afirmó que condena "todos los actos de violencia y rechaza todas las acciones ilegales que amenazan los intereses y la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza".

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel.

Por ese paso entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.